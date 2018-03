Praha| 9. 10. 2017 |Jaroslav Plašil |Komentáře

Bylo to poprvé, co jsem viděl český či československý národní tým v přímém přenosu z fotbalového 'mundialu'. V té době by mě jistě nenapadlo, že něco takového zažiji už jen dvakrát za dalších 36 let.