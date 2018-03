spotřební daň

26. 9. 2012 |Jitka Hanžlová, Věra Masopustová, Martina Spěváčková, Marína Dvořáková |Zprávy z domova

Kuřáci by mohli do státní kasy přispět výrazněji než dosud. Sněmovna dnes rozhodne o vládním návrhu na zvýšení spotřební daně na tabák. Krabička cigaret by tak mohla do dvou let stát o čtyři koruny víc.