Správa Pražského hradu

Praha| 11. 9. 2017 |Hana Mazancová, Kristýna Novotná |Zprávy z domova |Původní zpráva

Je to nejlukrativnější adresa v Praze. Přímo na Pražském hradě, konkrétně v Královských zahradách, už čtrnáct let sídlí nadační fond manželů Klausových. A to za velmi nízký nájem: 500 korun ročně.