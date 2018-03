5. 5. 2007 |Jiří Hošek, Marika Táborská |Zprávy ze světa

Zabránit nucené exekuci kultovního berlínského squatu. To je hlavní cíl asi dvou tisícovek příslušníků a sympatizantů krajní levice, kteří protestují v centru německé metropole. Nechtějí se smířit s představou, že by měl alternativní prostor jménem "Köpi" zaniknout. Policie se obávala pouličních střetů, kterých jsme byli před několika týdny svědky v Kodani. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se tento scénář měl opakovat.