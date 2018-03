18. 3. 2017 |Kateřina Golasovská |Zprávy ze světa

Nejzdravější srdce na světě mají lidé z kmenu Tsimane žijící v bolivijských pralesech. Vyplývá to ze studie publikované v magazínu The Lancet. Téměř žádný z těchto domorodých obyvatel nemá problém s ucpáváním tepen, a to ani ve vyšším věku. Za to vděčí především rostlinné stravě a pravidelnému pohybu.