14. 3. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

Somálští piráti zřejmě unesli obchodní loď plující pod srílanskou vlajkou. Agentuře Reuters to v úterý oznámil John Steed z organizace Oceans Beyond Piracy, která monitoruje činnost pirátů. Pokud se případ potvrdí, bude to podle Steeda poprvé od roku 2012, co se Somálci zmocnili komerčního plavidla.