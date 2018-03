5. 8. 2009 |Jiří Hošek, Martin Hromádka |Zprávy ze světa

Až 50.000 oficiálně sešrotovaných aut se z Německa prodalo dál do zahraničí. Velká část vozů se dostala do východní Evropy a není vyloučené, že i do Česka. S odvoláním na Svaz německých kriminalistů to napsal deník Bild. Němečtí daňoví poplatníci tímto způsobem přicházejí o desítky miliónů eur.