7. 4. 2017 |Marek Augustin, NŠ . |Hokej

„Hráli kličkovanou“, i tak by se dala popsat jednání Vladimíra Sobotky a jeho agentů při hokejistově návratu do slavné NHL. Tu reprezentační centr po vleklém licitování o smlouvě před třemi lety opustil a kývl nabídce bohatého ruského Omsku. Teď bude hrát Sobotka za St. Louis Blues znovu, a aby splnil dřívější resty, odcestoval do zámoří speciálně kvůli jednomu zápasu.