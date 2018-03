18. 2. 2017 |David Nyč - NEPOUŽÍVAT |Zimní sporty

Sestřelit všechny terče – to je první předpoklad úspěchu v životě biatlonového reprezentanta, pokud se to ale opakovaně nepovede, o úspěchu rozhodně nemůže být řeč. Vyprávět by o tom mohli čeští biatlonisté po dnešním štafetovém závodě, ve kterém udělali celkem 16 střeleckých chyb, a nakonec skončili až desátí.