18. 8. 2016 |Radek Kříž |Film

Vesmírná loď Enterprise, důstojník se špičatýma ušima jménem Spock a samozřejmě kapitán Kirk - nejdůležitější rekvizity padesát let staré vesmírné ságy jsou opět pohromadě. Do kin přilétají s novým filmem. Jmenuje se 'Star Trek Do neznáma' a snaží se navázat na původní seriál.