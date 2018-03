staroměstské náměstí

21. 12. 2016 | ČTK, Filip Titlbach |Zprávy z domova

Vjezdu do dolní části Václavského náměstí mají zabránit zhruba půl metru vysoké betonové zábrany, které tam odpoledne začaly instalovat Pražské služby pod dohledem policie. Opatření souvisí s pondělním teroristickým útokem v Berlíně, kde do davu lidí na vánočním trhu vjel kamion. Zvýšená bezpečnostní opatření v Česku potrvají minimálně do 2. ledna, uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.