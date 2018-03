5. 5. 2016 | ČTK, ČRo |Zprávy z domova

Pokud by OKD nebyly schopny vyplácet mzdy a odstupné, převzal by to podle zákona stát. Odstupné by poskytl ale nejspíš jen za tři měsíce, ne podle kolektivní smlouvy. Ta počítá s částkou za rok. Novinářům to po jednání s odbory řekl ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Podle něj firmě dojdou peníze nejspíš už v červnu.