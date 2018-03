státní rozpočet

30. 7. 2016 |Tereza Bartůňková, Vojtěch Man |Zprávy z domova

Přebytek státního rozpočtu ke konci července by měl být rekordní. Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO to odhaduje na 73 až 75 miliard korun. S prezidentem Milošem Zemanem pak dnes v Lánech rozebíral také rozpočet na rok 2017 a znovu se pustil do sporu s ministrem vnitra Chovancem.