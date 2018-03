26. 1. 2017 | dp |Ekonomika

Americký prezident Donald Trump chce zavést 20procentní daň na veškerý dovoz z Mexika do Spojených států. Tak by mohl vybrat miliardy dolarů, které by pokryly náklady na stavbu plánované zdi mezi zeměmi. Informuje o tom americký server The New York Times.