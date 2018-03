27. 3. 2016 | ČRo, Lenka Jansová |Zprávy z domova

Chystaná novela stavebního zákona může omezit lidem právo mluvit do toho, jaké stavby v jejich okolí vzniknou. Upozorňují na to občanští aktivisté. Připravovanou novelu kritizuje třeba Nadace Via. O normě má brzy rozhodnout vláda, která chce zjednodušit a zrychlit povolování staveb.