15. 7. 2011 |Jan Šmíd, Michal Šenk |Zprávy ze světa

Francouzští socialisté požadují urychlení odchodu francouzských vojáků z Afghánistánu. Ministr obrany Gerard Longuet má do konce týdne oznámit kroky k posílení pozic francouzských jednotek, které se stále častěji stávají terčem útoků sebevražedných atentátníků. Na odchodu jednotek do roku 2014 by se zatím měnit nic nemělo.