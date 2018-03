26. 1. 2017 |Jana Kosová |Zprávy z domova

ROZHOVOR. Miloš Zeman si za jmenováním Karla Srpa do Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu stojí z několika důvodů. Jedním z nich je i to, že byl Srp dva roky zavřený v komunistickém vězení. Prezident to řekl v rozhovoru pro Český rozhlas na konci své návštěvy Plzeňského kraje. Mimo to zareagoval i na odezvu, kterou vyvolal jeho výrok o podání kárné žaloby na soudce Pavla Zelenku v kauze Davida Ratha. „Lidé, kteří mě kritizují, vůbec netuší, že pravomoc kárné žaloby prezidenta je zakotvena v ústavě České republiky. Blbečci, kteří neznají ústavu, mě nezajímají,“ uvedl.