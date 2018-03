19. 6. 2011 |Michal Jurman |Fotbal

Má největší zkušenosti s ostrovním fotbalem, přesto do utkání s anglickou reprezentací nejspíše nezasáhne. Řeč je o brankáři reprezentace do 21 let Marku Štěchovi. Ten svými znalostmi z anglické Premiér League může před večerním zápasem obou týmů na evropském šampionátu výrazně přispět k českému úspěchu. Utkání Česko - Anglie začne ve Viborgu ve 20 hodin a 45 minut. Českému týmu by měla k postupu do semifinále mistrovství Evropy stačit i remíza.