Štěpánka Hilgertová

8. 8. 2015 |Jan Suchan, Petr Hašek |Ostatní sporty

Přebor rodiny Hilgertovy. Tak to s trochou nadsázky vypadalo na přelomu 80. a 90. let na mistrovstvích světa vodních slalomářů. Kromě tehdy začínající Štěpánky bojovali o medaile i její manžel Luboš a jeho bratr Ivan se ženou Marcelou. Potomek Štěpánky a Luboše - Luboš mladší - už na světovém šampionátu také startoval a letos by za určitých okolností mohlo dojít i na dítě z druhé větve rodiny Hilgertovy - nadanou kajakářku Amálii.