Steve Bannon

Kniha novináře Michaela Wolffa by mohla vést ke konci prezidenta. O titulu to BBC řekl sám autor. Pravdivost některých pasáží mezitím potvrzují další aktéři i američtí komentátoři, jiní to odmítají.