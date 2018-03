16. 3. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Za posledních pět let vzrostl zhruba dvojnásobně počet hendikepovaných, kteří si u ombudsmanky stěžují na diskriminaci. Týká se to hlavně hledání práce a bydlení nebo nedostatku parkovacích míst. Novinářům to ve čtvrtek řekla veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Loni se na ni obrátilo 104 lidí, kteří si stěžovali na diskriminaci kvůli svému zdravotnímu postižení.