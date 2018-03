14. 9. 2013 |Jana Jeckelová |Regiony

Testy průmyslových trhavin, simulace požárů a výzkumy bezpečnosti důlních chodeb. To vše se děje pod malebným Štramberkem. Tamní skály totiž ukrývají tři dlouhé chodby, které slouží jako pokusné pracoviště ostravské Zkušební laboratoře hořlavosti a protivýbuchových ochran. Do unikátních štol může dnes od devíti do patnácti hodin nahlédnout veřejnost.