stomatologie

Zubařů jsme se jako děti většinou báli, a to nám často to vydrží až do dospělosti. Co tedy vede dnešní studenty k tomu, že si vyberou stomatologii jako svoji budoucí profesi? A jakou praxi dnes musí mít mladý zubař předtím, než si otevře svou soukromou ordinaci?