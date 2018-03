střední Čechy

29. 4. 2014 |Radek Duchoň |Regiony

Ve středních Čechách a v těsném okolí Prahy vzrostla za posledních dvanáct let doprava více než desetkrát. Ideální místo pro život to s ohledem na čistotu vzduchu podle odborníků není. Ekologové radí, aby lidé kvůli zlepšení stavu životního prostředí pokud možno jezdili do zaměstnání příměstskou dopravou nebo aby v jednom automobilu jezdilo více lidí než jen řidič.