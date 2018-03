středozemí

24. 8. 2013 |Vít Pohanka, Tea Turková |Zprávy ze světa

Spojené státy posilují svou přítomnost ve Středozemním moři kvůli situaci v Sýrii. Do oblasti posílají čtvrtý křižník. S odvoláním na ministerstvo obrany to napsala agentura Reuters. Podle nejmenovaného zdroje zatím námořnictvo nemá rozkazy k přípravě na vojenské operace v Sýrii. Americká administrativa nicméně už dřív upozornila, že důvodem k tvrdému zásahu v zemi by bylo použití chemických zbraní.