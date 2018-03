28. 3. 2014 |Vlasta Gajdošíková |Příroda

Lidé opět mohou navrhovat kandidáty do celorepublikové ankety Strom roku. Čas na to mají do konce dubna. Brněnská Nadace Partnerství anketu letos vyhlašuje už potřinácté a dvakrát se jejími absolutními vítězi staly stromy z jižní Moravy.