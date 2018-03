11. 2. 2016 | ČTK, ČRo |Zprávy z domova

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) by měl zvážit rezignaci na funkci ministra. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus to uvedl vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Důvodem je případ unesených Čechů v Libanonu. Stropnický nedávno připustil, že podmínkou propuštění pětice mužů bylo, aby Česko nevydalo v Praze zadržovaného Libanonce Alího Fajáda do USA. Podle Bělobrádka by se k takovým informacím neměli politici vůbec vyjadřovat. Stropnický nechtěl Bělobrádkova slova blíže komentovat.