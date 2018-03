5. 3. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Pracovník organizace Hlas mučedníků Petr Jašek strávil v súdánských věznicích přes 14 měsíců. Nyní ale předpokládá, že se i trpké zkušenosti do Afriky vrátí. Jeho další cesta by přitom mohla vést do Nigérie. Jašek to řekl při nedělním setkání se členy církve bratrské v kladenském Domě techniky.