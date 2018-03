18. 3. 2017 | ČTK |Regiony

V noci na neděli by mohly stoupat hladiny toků na jihu a západě Čech, upozorňují hydrometeorologové. Na horní Otavě nelze vyloučit druhý povodňový stupeň, byť na krátkou dobu. Jinak by hladina Otavy měla místy dosahovat nejnižšího, prvního stupně. Na Šumavě meteorologové předpovídají od sobotního odpoledne vytrvalý déšť, silný vítr by se měl uklidnit až k večeru.