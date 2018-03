Brusel| 25. 5. 2017 |Filip Nerad, ČTK |Zprávy ze světa

Členové NATO se sjíždí do Bruselu. Na summitu asi schválí zapojení aliance do boje proti IS. Mají potvrdit i závazek zvyšovat výdaje na obranu. Klíčová je účast amerického prezidenta Donalda Trumpa.