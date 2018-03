superfinále

15. 4. 2013 |Jakub Kanta, Jakub Marek |Ostatní sporty

Florbal se už loni vydal cestou, jakou většina ostatních sportů nepovažuje za ideální. O vítězi extraligy, a to jak ženské tak mužské, totiž rozhoduje jediný superfinálový duel. O titul si to mezi muži rozdají florbalisté Vítkovic a Chodova, mezi ženami pak Herbadent a Vítkovice. Hrát se bude podruhé v pražské O2 aréně a to už tuto sobotu.