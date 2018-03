2. 10. 2011 |Pavel Polák, Marína Dvořáková |Zprávy ze světa

Není to tak dávno, kdy islandské sopky zastavily leteckou dopravu nad celou Evropou. Po jejich erupcích nezůstaly jenom velké ztráty leteckých společností, ale také tuny sopečného popelu. Islanďané přišli na zajímavý způsob, jak se popelu zbavit. Jako kdyby se řídili heslem: Když toho máš hodně a nevíš, co s tím, zkus to prodat turistům.