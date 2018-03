svačiny školáků

30. 8. 2013 |Miroslav Petráček |Zprávy z domova

České děti se stravují nezdravě. Správně by měly jíst pětkrát denně, to ale dodržuje jen necelá polovina z nich. Vyplývá to z průzkumu iniciativy "Vím, co jím a piju", který se zaměřil na stravování a především na význam svačin pro mladší školáky. Vynechávání přesnídávek totiž může u dětí vést k vážným zdravotním problémům.