Svatá Hora u Příbrami

23. 10. 2013 |Radek Ctibor |Regiony

Svatohorské schody, které spojují centrum Příbrami s poutním areálem na Svaté Hoře, jsou stále uzavřené pro veřejnost. V jejich horní části totiž došlo k propadnutí podlahy. Lidé tak musí pro cestu do poutního místa využít jiné trasy. Podle dostupných informací by ale trhlina neměla být rozsáhlá. Zástupci Svaté Hory požádali o schůzku pracovníky Ministerstva životního prostředí, které by se na řešení problému podílet.