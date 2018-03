23. 6. 2016 | mkp |Zprávy z domova

Už jen hodiny zbývají do nalezení odpovědi, zda Britové vyjádří zájem o vystoupení z EU. Většina Čechů si to nepřeje, v exkluzivním bleskovém průzkumu agentury Median pro Český rozhlas se tak projevilo 60 procent dotázaných. Ale co kdyby? Změnilo by to podmínky pro českého zájemce o cestu do Spojeného království, nebo o získání práce? Pokud ano, tak by to nebylo hned. Otázek je ale víc.