1. 3. 2011 |Daniel Burda, Katarína Brezovská, Nikola Bojčev |Literatura

Dnes je to 90 let od vydání románu V zázemí, tedy prvního dílu Osudů dobrého vojáka Švejka za první světové války. Dílo, kterým se proslavil spisovatel Jaroslav Hašek, je živé dodnes a do velké míry ovlivnilo českou společnost. Švejk má také miliony příznivců po celém světě.