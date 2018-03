7. 9. 2015 |Eva Rajlichová |Zprávy z domova

Pomáhat nevidomým se snaží už více než 10 let Nadační fond Českého rozhlasu, a to prostřednictvím sbírky Světluška. Světlušky, tedy přesněji řečeno dobrovolníci ve světluščích úborech, rozzáří ode dneška ulice českých měst. Než ale takový náramek nebo tykadla doputují až ke kupci, je to dlouhá cesta.