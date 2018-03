24. 10. 2014 |Simona Bartošová, Marie Machytková, Zdeněk Novák |Zprávy ze světa

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že do poloviny příštího roku možná bude mít statisíce dávek vakcíny proti ebole. V boji se smrtelnou nemocí, která zabila především v západní Africe už téměř 4900 lidí, by mohlo pomoci také dalších pět léků. Jejich testování by mělo začít v nejbližší době.