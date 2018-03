světový rekord

6. 8. 2012 |Tomáš Kohout, Tereza Jelínková |Atletika

‚Usain Bolt je zpátky!‘ chtělo by se zvolat po jeho vítězství v olympijském závodě na 100 metrů. A vrátil se, aniž by odešel, mělo by se za to dodat. Jamajský blesk o sobě prý nepochyboval a svým triumfem v čase 9,63 setin sekundy - druhým nejlepším v historii - razantně zavřel ústa kritikům.