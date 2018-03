svoboda tisku

31. 1. 2013 |Kateřina Procházková, krw, kko |Zprávy ze světa

Čína patří podle novinářů mezi deset nejhorších zemí na světě, co se týče svobody tisku. Vyplynulo to ze studie, kterou každoročně zveřejňuje organizace Reportéři bez hranic. V žebříčku, do kterého je zahrnuto 179 zemí světa, se Čína umístila na 173. místě.