3. 10. 2016 |Jakub Knoll |Ostatní sporty

Nečekanou dohru měl konec nedělní Velké ceny Malajsie pro devět australských fanoušků, kteří po dojezdu závodu slavili vítězství jejich krajana Daniela Ricciarda. Parta mladíků totiž byla zadržena policií poté, co se vysvlékla jen do spodního prádla. To navíc mělo motivy malajsijské národní vlajky.