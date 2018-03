5. 2. 2015 | kov, Zuzana Švejdová |Ekonomika

Třicet šest miliard korun, to je částka, kterou má letos Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravenou na obnovu vlakových tratí. Je to dokonce nejvyšší suma v historii. Jenže část peněz se musí vyčerpat do konce roku a podle některých lidí vážně hrozí, že se to nestihne. Firmy totiž mají kvůli zvýšenému počtu zakázek plné kapacity.