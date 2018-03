19. 2. 2015 |David Kalvas, František Kuna, Petr Hašek |Hokej

Hokejovým brankářům nepomáhá ke zdokonalování jen stoprocentní soustředění a fyzická kondice, ale třeba také aplikace pro tablety. Je to ale jen jedna z mnoha částí. Třeba na Spartě či v Litvínově takovou aplikaci používají, ale bez klasických metod z dřívějších let by se ale stejně neobešli.