29. 12. 2011 |Alžběta Havlová |Technologie

Letošní rok byl pro počítačové nadšence ve znamení smutku. Zemřelo totiž hned několik technologických velikánů. Kromě spoluzakladatele firmy Apple Steva Jobse, to byl například Denis Richie, který vytvořil programovací jazyk C a operační systém Unix, bez kterého by neexistoval dnešní internet. Opustil nás i John McCarthy - autor pojmu umělá inteligence.