Tábor| 18. 12. 2017 |ČTK |Zprávy z domova

Vězeňská služba plánuje postavit novou věznici pro 800 mužů na bývalém letišti Všechov u Tábora. Areál, který je v majetku státu, už získala. Stavbu by chtěla dokončit do čtyř let.