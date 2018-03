tajná služba

12. 2. 2013 |Vědunka Lunardi |Zprávy ze světa

Milánský soud poslal bývalého šéfa italské tajné služby na deset let do vězení. Nico Pollari se podílel na únosu egyptského duchovního Abú Omara. Americká CIA ho v roce 2003 zajala v Miláně kvůli podezření z terorismu a pak ho předala do Egypta.