15. 6. 2016 |Michaela Vetešková |Historie

Pražský Tančící dům přenáší návštěvníky až do 40 let vzdálené minulosti. Tamní galerie připravila na letní měsíce výstavu nazvanou Retro 70.–80. let. Většina ze tří stovek exponátů představuje obaly od potravin, které lidé v době normalizace kupovali. Jsou mezi nimi ale například i šaty tehdy velmi populárních českých herců a zpěváků.