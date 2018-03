20. 12. 2012 |Alžběta Havlová, Michaela Vydrová |Hudba

Skupina The Tap Tap vystoupí dnes večer v jednom okamžiku na třech místech najednou – v Praze, Brně a Ostravě. Cílem koncertu s názvem Proti konci světa je vyvinout dostatek pozitivní energie, která by zabránila všemu negativnímu, co souvisí s koncem mayského kalendáře.