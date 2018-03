1. 4. 2014 | Český rozhlas, kov, Veronika Hlaváčová |Zprávy z domova

Městký soud v Praze se dnes opět vrací k výslechu svědků v kauze údajné korupce kolem armádních Tatrovek, v níž je obžalovaný někdejší ministr obrany Martin Barták. Po přímých aktérech schůzky, na níž si měl Barták údajně říci o zhruba osmdesátimilionový úplatek, budou vypovídat další lidé, kterých se kauza nějak týká. Dnes by to měl být šéf zbrojovky Praga Export Petr Ptáček. Do čtvrtka by měl vypovídat i bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý.