30. 5. 2012 |Jaromír Marek, mta, pir, Julius Neumann, Jan Bumba |Zprávy ze světa

Mezinárodní tribunál v Haagu poslal bývalého prezidenta Libérie Charlese Taylora na 50 let do vězení. Taylor byl odsouzen za to, že napomáhal válečným zločinům a pomohl rozpoutat občanskou válku v sousední Sierra Leone. Je to první trest vynesený mezinárodním tribunálem nad bývalou hlavou státu. Dnes čtyřiašedesátiletý Taylor už tak do konce života vězení zřejmě neopustí.